مطران وكهنة إيبارشية المنيا يزورون قلعة قايتباي ويتفقدون السراديب الساحلية والدراوي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قلعة قايتباى في منطقة بحري الإسكندرية اليوم الاثنين، وفد كنسي من ايبارشية المنيا لإجراء زيارة سياحية للتعرف على تاريخ القلعة وأهميتها.

وكان في استقبال الوفد الكنسى الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة، حيث اصطحب الوفد الكنسي الذي كان برئاسة مطران ايبارشية المنيا الأنبا باسيليوس للأقباط الكاثوليك، وقام بجولة سياحية وقدم صلاح حسوب مفتش آثار القلعة شرحا وافيا عن القلعة وتاريخها.

وشملت زيارة المطران، الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، واستمع إلى شرح عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها في الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح في الاسكندرية، واعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التي استمرت قرابة ساعة.

مطران و كهنة ايبارشية المنيا يزورون قلعة قايتباى و يتفقدون السراديب الساحلية والدراوى (صور)