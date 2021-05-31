شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد طلب تصالح مستشفى المعلمين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التصالح في مخالفات البناء المقدم من مستشفى المعلمين والمقامة على مساحة 4 آلاف متر بجوار مدرسة بمنطقة امتداد العقاد بمدينة أسوان والمتوقفة منذ عام 2018 ولم يتم دخولها الخدمة لعدم توصيل التيار الكهربائي لها.

وأكد محافظ أسوان، إعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو 2021 لسرعة استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح ( نموذج 9 ) حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح، وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب.