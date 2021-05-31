شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد احتفالية معهد الدراسات القبطية بعيد مجىء العائلة المقدسة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، الاحتفالية التى نظمها معهد الدراسات القبطية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق، بـ عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتى أقيمت فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك فى إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذى اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا.

وشهد الاحتفالية أيضًا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية، والدكتورة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وشهدها رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وممثلو عدد من الجامعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، وأحبار الكنيسة.

وألقى قداسة البابا كلمة أشار خلالها إلى أن حدث مجيء العائلة المقدسة إلى مصر يعد صفحة مضيئة فى تاريخنا، مقدمًا الشكر الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزارات والأجهزة المعنية على جهودهم فى إحياء مسار العائلة المقدسة.

وفى ختام الحفل قدم الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الاحتفالية لقداسة البابا، كما كرم قداسته العديد من الضيوف.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الأول من يونيو الموافق ٢٤ بشنس بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.