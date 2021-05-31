شكرا لقرائتكم خبر عن حي العجوزة يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى العجوزة بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والمقاهى ومعوقات الحركة المرورية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشأن انتشار المخالفات وتعديات الباعة الجائلين وضبط السيارات الغير مرخصة والسائقين دون السن.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، أن المحافظة تعمل جاهدة للقضاء على مختلف مظاهر العشوائية وتسهيل حركة المارة والمركبات بمختلف القطاعات، في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع انتشار والوقاية من مرض كورونا، ومنع التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الحملة شملت مناطق الطريق الأبيض والمعتمدية ومرسى محمود وأرض اللواء وعدد من الشوارع الجانبية والمتفرعات التى تم رصد مخالفات بها، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.

وأسفرت الحملة، حتى الآن عن مصادرة: 10 ترابيزات و10 موازين و 8 ثلاجات عرض و57 كرسى و3 مدرج خشبى و 3 فاترينة خشب و 5 ستاند وترول حديد و8 شمسيات و3 إستاند سلك و 2 عربة يد.