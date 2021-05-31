شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انخفاض بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات، و يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 24 درجة.