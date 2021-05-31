شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج 30مليون بيضة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولتهما اليوم بالمحافظة، بتفقد مشروع إنتاج الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، حيث تابعا بعض عنابر التربية للفراخ وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، واستمعا إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة.

وتم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية، وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تسعي لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأراضي الغير مستغلة في إقامة أنشطة صناعية وتجارية توفر فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري من مختلف احتياجاته الأساسية والاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية وعمل توازن في الأسواق مع القطاع الخاص فيما يخص أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان، إن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية بعد أن كان أوشك علي تصفيته وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخري التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار الهجان، إلي أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة في العام الواحد، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج" وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً ان المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

الانتاج بالمشروع



تفقد مشروع انتاج الـ30 مليون بيضة



جولة المحافظ والوزير بالمشروع