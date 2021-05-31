شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نهاية العام بآداب عين شمس غدا على 5 فترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام الجامعى، بالكلية، غدا الثلاثاء الموافق 1 يونيو ومقرر أن تنتهى فى الاثنين 5 يوليو 2021.

وأكد عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة باللجان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( 5 ) فترات يوميا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان.

وأوضحت أنه يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات، كما تم التأكيد على تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس .