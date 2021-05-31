شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح لـ5 ملايين طن خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح حاليا تبلغ نحو 3.5 مليون طن، وذلك مقابل نحو 1.2 مليون طن عام 2014، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح إلى نحو 5 ملايين طن خلال عامين، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى كميات القمح المنتج محليا خلال السنوات القادمة نتيجة سياسة الدولة نحو زيادة المساحة المنزرعة من القمح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022

كما أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تتجه نحو تطبيق نظام الصوامع الحقلية، حيث أنه من المستهدف أن يتم إنشاء 10 صوامع حقلية خلال العام القادم، وأنه من المخطط أن يصل هذا العدد إلى 60 صومعة حقلية بجوار الفلاح لتخزين القمح بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن نظام الصوامع الحقلية مطبق فى فرنسا وحقق نجاحا ملحوظا.