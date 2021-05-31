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"الوطنية للتدريب" تشهد تخرج الدفعة الرابعة من تدريب مستشارى قضايا الدولة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج تدريب مستشارى هيئة قضايا الدولة والتى ضمت 102 متدرب، يأتى هذا البرنامج فى إطار التعاون البناء والمثمر بين الأكاديمية وهيئة قضايا الدولة وحرص الهيئة على تدريب أعضائها على أفضل نظم الإدارة والمهارات الشخصية.

جدير بالذكر بأن المحتوى الخاص بالبرنامج مصمم خصيصًا لأعضاء هيئة قضايا الدولة حسب احتياجاتهم وأنه ليس تدريبًا موحدًا لجميع البرامج.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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