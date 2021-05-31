شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تشهد تخرج الدفعة الرابعة من تدريب مستشارى قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج تدريب مستشارى هيئة قضايا الدولة والتى ضمت 102 متدرب، يأتى هذا البرنامج فى إطار التعاون البناء والمثمر بين الأكاديمية وهيئة قضايا الدولة وحرص الهيئة على تدريب أعضائها على أفضل نظم الإدارة والمهارات الشخصية.

جدير بالذكر بأن المحتوى الخاص بالبرنامج مصمم خصيصًا لأعضاء هيئة قضايا الدولة حسب احتياجاتهم وأنه ليس تدريبًا موحدًا لجميع البرامج.































