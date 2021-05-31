شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار التدخين.. أبرزها الإصابة بالسرطان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذى يوافق يوم 31 مايو من كل عام.

يتضمن الفيديو أبرز أضرار التدخين، وأنه يضعف الجهاز التنفسي والرئة بشكل كبير، كما أن السجائر تقلل من قدرة الجهاز التنفسي للتصدى لأعراض فيروس كورونا حال الإصابة به، وأن إنفاق الأسرة المصرية المباشر علي شراء منتجات التبغ يصل إلى 6% من إجمالى الدخل، كما أنه يسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق قد أطلق مبادرة تحت عنوان "اختار صحتك .. اختار حياتك" لتوعية الأطفال والشباب بالآثار السلبية للتدخين، وذلك بمراكز الشباب والرياضة وبعض القرى بالمحافظات المختلقة صمن مبادرة "قرية بلا إدمان" بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذى يوافق يوم 31 مايو من كل عام.

تهدف المبادرة إلى التوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة بالتزامن مع المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى أطلقها الصندوق على نسختين لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات".