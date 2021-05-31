شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: انخفاض كبير فى عدد مرضى مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعايات، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر مستقر منذ 15 مايو الجارى، مشيرا إلى استمرار انخفاض الأعداد في الفترة المقبلة.

أضاف وديع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن تغيير بروتوكولات علاج فيروس كورونا أمر وارد طبقا للمتغيرات والأبحاث العلمية لها، متابعا: "المرضى المتواجدون في مستشفيات العزل انخفض عددهم بشكل كبير، كما أن المرضى الذين يتنفسون على أجهزة التنفس الصناعي نسبتهم 40% حاليا".

وفيما يتعلق بمرض "الفطر الأسود"، أشار إلى أن هذا المرض متواجد في الطبيعة وليس جديدا، مبينا: "نسبة الإصابة بالفطر الأسود قليلة جدا وأعداد الإصابة به لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، كما أنه ليس له علاقة بفيروس كورونا، ويتعلق فقط بضعف المناعة لدى الناس".