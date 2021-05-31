شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يطلق حملة توعية تحت شعار "سجل فى مكانك" بالميادين العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم، حملة توعية ميدانية كبرى عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، تحت شعار (سجل في مكانك)، والخاصة بانطلاق أتوبيس التوعية في شوارع المحافظة وتمركزه في الأماكن والميادين العامة المختلفة، للتوعية بالمنظومة الجديدة والعمل على تسجيل المواطنين بها وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للتمتع بالخدمات والرعاية الصحية للمنظومة فور إطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إدارة المشروع، أن مدة الحملة التوعوية أسبوعين، تبدأ من اليوم الإثنين 2021/05/31 وحتى الأحد 2021/06/13، بهدف تسجيل المواطنين ضمن التأمين الصحي الشامل بالسويس، وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الطبية الشاملة بالمراكز والوحدات الصحية التابعين لها وفتح الملفات الطبية العائلية للتمتع بخدمات المنظومة الجديدة فور تطبيقها بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من 236 ألف مواطن حتى الآن بنسبة 31% من المستهدف تسجيله من المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددهم نحو 762,818 ألف نسمة.

وتابعت: أن خط سير أتوبيس التوعية والتسجيل الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس، من المقرر أن يتواجد في حي الأربعين أمام قصر الشوق أو الإسعاف، اليوم 2021/05/31، وفي حي فيصل مركز مبارك صباحًا وبجوار الموقف الإقليمي للمحافظة مساء غد الثلاثاء 2021/06/01، وفي حي الأربعين مركز العبور يوم الأربعاء 2021/06/02، وفي حي فيصل أمام الجامع الكبير بالسلام 2021/06/03، وفي حي فيصل بالقرب من من مسجد حمزة وكلية مارجرجس 2021/06/04، وفي حي الأربعين بميدان السادات والترعة 2021/06/05، وفي حي الجناين بسوق الأحد صباحًا وبقرية جنيفة مساءً 2021/06/06، وفي حي الأربعين بميدان أحمد حلمي الهويس 2021/06/07، وفي حي الجناين بميدان كبريت 2021/06/08، وفي حي عتاقة بمدينة التوفيق صباحًا وأسواق بدر بالسلام مساءًا 2021/06/09، وفي حي فيصل مجمع المصالح الحكومية بأكتوبر 2021/06/10، وفي حي السويس الكورنيش الجديد بالقرب من ميدان لوسيندا 2021/06/11، وفي حي السويس بميدان النمسا أمام دار مناسبات السويس 2021/06/12، وفي حي السويس بالقرب من مجمع محاكم السويس صباحًا بالإضافة إلى حي الأربعين بميدان الأربعين مساءًا آخر يوم للحملة الأحد 2021/06/13.

واستكملت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس تبلغ 3,180 مليار جنيه تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية إضافة إلى تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، كما أنه من المقرر أن تضم المنظومة الجديدة بالمحافظة 4 مستشفيات و 29 مركز ووحدة صحية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي محافظة السويس على أعلى مستوى من التميز والجودة العالمية.