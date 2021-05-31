شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الكندي يبحثان تطورات الساحة الفلسطينية والتعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية كندا مارك جارنو، حيث تناولا سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا فى العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

‏‎وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزيرين أشارا - خلال الاتصال - إلى التحسن المُستمر فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتيّن، حيث أعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لاستمرار تطوير تلك العلاقات، خاصةً فى المجال الأكاديمى والتكنولوجي، فضلاً عن تعزيز دخول الشركات والاستثمارات الكندية للسوق المصرية لتشارك فى تنفيذ المشروعات الكبرى المختلفة.

‏‎وأضاف مُتحدث الخارجية أن الوزير "جارنو" أبدى اهتماماً بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصةً التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، حيث استعرض "شكري" التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك - بشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة - لإحياء المسار السياسى المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لا سيما وأن تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت - بما لا يدع مجالاً للشك - أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل.

من جانبه، أشاد وزير خارجية كندا بدور مصر المحورى فى محيطها الإقليمى وجهودها المستمرة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور، خلال المرحلة المقبلة؛ لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك فى المحافل الدولية.