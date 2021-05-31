شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ترسانات صناعة السفن بشراكة ألمانية غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: تطوير ترسانات صناعة السفن بشراكة ألمانية.







بتوجيهات من الرئيس السيسى.. وفد أمنى رفيع المستوى يبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعمار غزة الوفد يطلع الفصائل الفلسطينية على جهود القيادة السياسية لدعم حقوق الفلسطينيين.. الرئيس: ندعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر بتوجيهات من الرئيس السيسى.. وفد أمنى رفيع المستوى يبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعمار غزة الوفد يطلع الفصائل الفلسطينية على جهود القيادة السياسية لدعم حقوق الفلسطينيين.. الرئيس: ندعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر

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