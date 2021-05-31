مجلس إدارة "المتحدة للخدمات الإعلامية" يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بحضور كامل أعضائه في مقر الشركة، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير آداء الشركة.

وأكد حسن عبدالله، رئيس مجلس الإدارة، على استمرار الشركة في خطة التطوير والتحديث في كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال سندوق المتحدة للعالمين بالإعلام والذى سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الآداء وتمهيدًا لطرح اسهم الشركة في البورصة المصرية.