لأول مرة.. انضمام "آير موريشيوس" لهناجر شركة الصيانة بمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تعاقدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مع شركة الخطوط الجوية لدولة موريشيوس، لتنفيذ عدة كشوفات لطائراتها بهناجر الشركة بمطار القاهرة الدولي، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف قطاعات النقل الجوي.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تحرص دائمًا على إبرام العديد من العقود في مختلف الخدمات، التي تقدمها لعملائها ومن بينها أنشطة صيانة الطائرات، التي تقدمها وتتوسع فيها بفضل الإعتمادات الدولية التي تحصل عليها، وتجددها بإستمرار لتأكيد جدارتها وكفاءة العناصر البشرية العاملة بها، والفوز بثقة عملائها على الدوام، وأضاف أبو العينين أن تعاقد شركة آير موريشيوس يعد دليلاً على تلك الثقة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.

ومن جانبه أشار المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الشركة تحرص خلال الفترة الأخيرة على تنشيط التعاون مع الدول الأفريقية، في ظل توجه القيادة المصرية للإهتمام بالتعاون مع دول قارة أفريقيا، وفي ظل وجود أسواق ناشئة وواعدة بالقارة الأفريقية في مجال الطيران المدني.

وتابع المهندس صلاح الدين ، اشادت آير موريشيوس بكفاءة الخدمة الفنية المقدمة لطائراتها ، ورغبتهم في رفع مستوى التعاون الفني مستقبلاً، وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة طيران Air Mauritius بدايه من وصول أول طائرة ضمن التعاقد من طراز ايرباص A330، لتنفيذ كشف صيانة دورية إستمر لمدة 12 يوماً، وجاءت تلك الخطوة بعد قيام سلطة الطيران المدني لدولة موريشيوس بالتفتيش على منشآت شركة مصر للطيران، واعتمادها لبدء تنفيذ كشوفات الصيانة، وأعقبها وصول الطائرة الثانية من طراز آيرباص A320 لإجراء تغيير محركاتها.​