​فهمي عمر لـ"الخليج 365": الإذاعة المصرية "صعبانة عليا".. ولا بد من التدخل لإنقاذها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الإذاعي القدير فهمي عمر، إن الإذاعة المصرية صاحبة تاريخ طويل من النجاحات، منذ تأسيسها عام 1934.

وأشار عمر إلى أنه انضم إلى الإذاعة في عام 1950؛ حيث توجه في أحد أيام شهر فبراير 1950، إلى استوديوهات الإذاعة في 5 شارع علوي؛ حيث مقر شركة "ماركوني" -التي تعاقدت معها الحكومة المصرية لتجهيز الإذاعة بكل ما تحتاج إليه من استوديوهات وأجهزة الإرسال والبث والميكروفونات؛ ففى الطابق الثالث كانت توجد أربعة استوديوهات.

وأضاف الإذاعي، خلال حديثه إلى "الخليج 365": كنا نحو 100 متقدم للاختبار، وطلبوا منى أن أقرأ لهم في مجموعة من الصحف لمعرفة خامة الصوت وعيوب النطق، وقدرتي على الحديث باللغة العربية السليمة نحويًّا، فلما اجتزت تلك الخطوة، بدأت أسئلة المعلومات العامة، وأتذكر سؤالًا: لو ركبت القطار من القاهرة حتى أسوان، فما عواصم المديريات التي سيمر بها القطار. كما سألونى إذا ما كنت أحفظ أبياتًا من الشعر.. وهكذا، فقد كانت القاعدة أن يعرف المذيع أي شيء عن كل شيء.

وكشف عمر أن لهجته الصعيدية وقفت عائقًا أمامه في البداية؛ ولكنه قال لهم: "أنا صعيدي ولا أعرف التحدث باللهجة القاهرية"، مضيفًا: "بعدها بأسبوعين فوجئت بقبولي؛ لكن علمت أني سأكون مذيعًا مع إيقاف التنفيذ حتى أتخلص من اللهجة الصعيدية تمامًا، ولكن لا أنسى مساعدة أساتذتي على تحقيق ذلك، فكان أستاذي عبد الوهاب يوسف، يسألني يوميًّا: احكِ لى عملت إيه إمبارح يا فهمي؟ ليدربني على الحديث باللهجة القاهرية. وكنت كل فترة أطلب منهم أن يعيدوا اختباري".

وتابع الإذاعي الكبير: "وبصراحة كان لدىَّ إصرار على أن أعمل مذيعًا وليس في أي عمل آخر داخل الإذاعة، واستمررت في التدريب إلى أن جاءني بعد سنة د.علي الراعي، وكان كبير المذيعين، وربت على كتفي قائلًا: خلاص يا فهمي هاحطك في الجدول من أول الأسبوع الجاي".

وعن تأسيس إذاعة الشباب والرياضة، قال عمر: "عندما كان أحمد كمال أبو المجد وزيرًا للشباب، طرحت عليه فكرة إذاعة متخصصة بعدما وجدت إذاعة مشابهة خلال زيارتي لألمانيا الشرقية، ثم جاء بعدها وزيرًا للإعلام، وقد كان؛ بدأت الإذاعة بساعتين في اليوم إلى أن توسعت، وامتد بثها إلى 12 ساعة وقت خروجي على المعاش في 1988".

وأكد عمر أن الإذاعة حاليًّا "صعبانة عليه"، ولا بد من مد اليد لانتشالها مما هي فيه، والتدخل لإنقاذها، منتقدًا غياب المسلسلات الإذاعية، مثلما كان موجودًا عندما كان رئيسًا لها، كما كانت كل شبكة تنتج مسلسلًا لرمضان.

وقال الإذاعي الكبير: "قبل رمضان الماضي، دخلت ماسبيرو وشعرت بالرعب، فالاستوديوهات خاوية تمامًا؛ فالإذاعة لم تعد تهتم باكتشاف المواهب"، مطالبًا بتوسيع دور الإذاعات المحلية التي ينبغي أن تلعب دورًا كبيرًا في تنمية الأقاليم.