لأول مرة.. نقابة كتاب مصر تصدر "ميثاق الشرف الثقافي والأدبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، لأول مرة في تاريخ الثقافة المصرية المعاصرة "ميثاق الشرف الثقافي والأدبي"، مكونًا من ثلاثة محاور بعد ديباجته التي اعتمدت مواد الدستور الثقافية.

وأوضحت النقابة ، أن مجلس إدارتها شكل لجنة بتاريخ 7 أكتوبر 2020، لوضع ميثاق الشرف الثقافي والأدبي الذي تم اعتماده من مجلس إدارة النقابة في مارس 2021.. مشيرة إلى أنه يتضمن واجبات الكاتب والتزاماته وهي: الالتزام فيما يكتب من آراء بمقتضيات ميثاق الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه، ولا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين ولا يمسّ حرياتهم، والامتناع عن أي شكل من أشكال الدعوة إلى العنصرية أو التعصب أو ازدراء الأديان أو التمييز بين فئات المجتمع أو تحقير أي من طوائفه.

وينص الميثاق أيضا على الامتناع عن انتهاك قيم المجتمع أو ثوابت الضمير الثقافي العربي، والامتناع عن استغلال الحياة الخاصة للغير في التشهير بهم أو الإساءة إلى سمعتهم أو اتهامهم بغير سند، وإدانة أي انتهاك لقوانين الملكية الفكرية سواء على مستوى النصوص أو الأفكار.

وينص الميثاق كذلك على أن الكتاب والأدباء مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة مهنة الكتابة ومصداقيتها والامتناع عن جميع أشكال التجريح الشخصي أو الإساءة المعنوية أو الأدبية أو المادية للكتاب، أو أية ممارسة يكون من شأنها إهدار الحقوق الثابتة لهم بأسمائهم أو بصفاتهم، فضلاً عن كل ما يخالف الضمير المهني.