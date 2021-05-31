"حريق مخزن حي الهرم وتفاصيل الاعتداء على طفل سوداني وصديقته".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حريق مخزن حي الهرم.. كيف أنقذت الحماية المدنية المنطقة من كارثة؟

بذل رجال الدفاع المدني بالجيزة، الاثنين، جهودا مضنية؛ لمجابهة نيران مخزن إشغالات تابع لحي الهرم بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق.

إخلاء سبيل عامل اتهم بمحاولة اغتصاب ابنة أخيه في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل المدعو "محمد. م"، في القضية رقم 6639 لسنة 2021، والمتهم فيها بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنة أخيه في منطقة الزلزال، بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبًا أو محبوسًا لسبب آخر.

اغتصاب وضرب وتنمر.. تفاصيل الاعتداء على طفل سوداني وصديقته في عين شمس

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، تفاصيل قيام 6 أشخاص (بينهم هارب) باحتجاز الطفل السوداني "أ. ك" وابنة خالته وصديقتها داخل شقتهم بعين شمس والاعتداء عليه بالضرب والتنمر عليهم، بالإضافة لاغتصاب إحدى الفتيات وهتك عرضهن.

أحكام تتراوح بين المؤبد والمشدد 10 سنوات للمتهمين بقضية "تنظيم داعش الجيزة"

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، غيابيًا المتهم الأول زياد محمد السيد علي، بالسجن المؤبد، وعاقبت كل من وانس عبد الجابر محمد علي، وعمرو أحمد راضي عبدالعظيم، وعبد الله حسين عبد الله، واسمه الحركي عبدالله الأزهري، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

اختلفا على العمل بالمقابر.. عامل قتل آخر في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمقابر منطقة الشهداء، وضبط مرتكب الواقعة

تأجيل استئناف النيابة على براءة "سيدة المحكمة" لجلسة 5 يوليو

قررت محكمة مستأنف النزهة، تأجيل نظر استئناف النيابة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة وليد عسل لجلسة 5 يوليو المقبل.

بعد 13 واقعة.. ضبط سيدة وشقيقها استوليا على 27 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إحدى السيدات وشقيقها؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

الحماية المدنية بالشرقية تتمكن من السيطرة على حريق بمصنعين بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية على حريق بمصنعين بالعاشر من رمضان.

هدم 3 أدوار بعقار لمقاول.. حبس 3 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس مقاول وسائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاعتداء على رئيس حي عين شمس بعصا خشبية وتهشيم سيارته.