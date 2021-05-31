مباحث التموين تداهم مصنع مخبوزات بدون ترخيص في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مصنع لإنتاج المخبوزات "باتيه" بدون ترخيص بالوراق.

التحريات أشارت إلى ان المتهم يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق والمحلات بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

بتفتيش المصنع عُثر بداخله على (4300 عبوة كرواسون- 4500 عبوة باتيه- 290 جوال دقيق فاخر إستخراج 72% زنة الجوال 50 كيلو جرام- 60 كرتونة دهن نباتى" زنة الواحدة 25 كيلو جرام) بإجمالى مضبوطات بلغت 17 طنا مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم المتعلقة بتصنيع وتداول المواد الغذائية من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى استخدامها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين جراء تداول تلك المنتجات المغشوشة.