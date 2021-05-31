شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرض دونزي بالهناجر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتشكيلية دونزي الحسيني، رئيس ومؤسس أكاديمية دونزي للفنون، الاثنين معرض الفنون التشكيلية للأكاديمية تحت عنوان «connected».

المعرض يشارك فيه لأول مرة أطفال مستشفى 57375 وذلك بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان شادي سرور، مدير المركز، والدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، وعدد من مسؤولي مؤسسة 57357 وأعضاء مجلس النواب.

وأشادت عبدالدايم بالمستوى المميز للأعمال المشاركة وبفكرة المعرض التي تعتمد على استخدام الفنون كأحد الوسائل الفاعلة للعلاج، وأكدت أن الإبداع بشكل عام يعد أسلوبا للتواصل المجتمعي ويساهم في بناء وتطوير الشخصية بشكل عام، وثمنت التعاون بين قطاعات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا اساسيا في عملية التنمية.

يذكر أن المعرض يضم 180 عملا فنيا متنوعا من ابداعات 50 طفلا ويقام في مصر قبل عرضه بآتيليه «مونتيز» بروما.