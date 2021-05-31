شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع سعر الزيت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع سعر الزيت على بطاقات التموين.

وقال الشافعي، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «السعر العالمي للزيت يشهد ارتفاعا منذ 5 شهور، إضافة إلى تأثر حجم الإنتاج العالمي بسبب أزمة كورونا»، مؤكدا أن أسعار الزيت العالمية ارتفعت بنسبة تصل إلى 70%.

وتابع: «سعر الزيت في مصر الأقل مقارنة بالآخرين»، مشيرا إلى أن حجم استهلاك مصر من الزيت يصل إلى 2.4 مليون طن سنويا، بمعدل 20 كيلو للفرد.

وأوضح رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن مصر تستورد 67% من احتياجاتها من الزيت.