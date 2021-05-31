شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس»: الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، أن الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

وأضاف السنوار، خلال وضع حجر الأساس لمشروع مدينة السيسي السكنية في غزة، اليوم الاثنين، إن «المقاومة فرضت نفسها على العدو، وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى».

وأشار إلى أنّ ملف تبادل الأسرى شهد حراكات خلال الفترة الماضية، لكن توقف بسبب ما تعيشه (دولة) الاحتلال، وجاهزون لمفاوضات عاجلة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.