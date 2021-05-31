شكرا لقرائتكم خبر عن نسعى للاكتفاء الذاتي.. وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة بالخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، زيارته لمحافظة القليوبية الإثنين، بتفقد مشروع إنتاج الـ30 مليون بيضة بمدينة الخانكة.

وخلال الجولة، تفقد وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بعض عنابر التربية للفراخ وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلية، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والاجراءات المقبلة، حيث تم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة.

وقال الوزير إن الوزارة تسعي لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأراضي غير المستغلة في إقامة أنشطة صناعية وتجارية توفر فرص عمل للمواطنين.

وأضاف أن القيادة السياسية تسعى إلى توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري من مختلف احتياجاته الأساسية والاكتفاء الذاتي من كل المنتجات الغذائية وعمل توازن في الأسواق مع القطاع الخاص، فيما يخص أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

من جانبه، قال الهجان إن المحافظة قامت خلال الفترة الماضيه بتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية بعد أن كان أوشك على تصفيته وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخري التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار الهجان إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له نحو 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج» وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً ان المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ ٣٠ مليون بيضة بالخانكة

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ ٣٠ مليون بيضة بالخانكة

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ ٣٠ مليون بيضة بالخانكة

وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للقليوبية بتفقد مشروع إنتاج الـ ٣٠ مليون بيضة بالخانكة