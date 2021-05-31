احباط تهريب 28 هاتف محمول أخفاها راكب فى ملابسه بمطار برج العرب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران فلاي دبي القادمة من الإمارات اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية وهلال طلعت رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمرك في الراكب م. م. حقيبة لأحد الركاب لوضعه جاكت على العربة الخاصة بحمل الحقائب، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي .

تم تمرير حقائبه والجاكت على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كمال عبدالحافظ مأمور الفحص وإيهاب شوقي رئيس القسم تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفه، بالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الامتعة وتبين وجود كيس داخل الجاكيت الذي حاول الراكب إخفاؤه على عربه تحميل الحقائب وبالكبس 28 هاتف محمول ماركة ايفون أشكال وأحجام وسعات مختلفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه .

وقرر الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021 .

التعويضات 588 ألف جنيه .. إحباط تهريب 28 هاتف محمول أخفاها راكب فى ملابسه عبر مطار برج العرب (صور)

التعويضات 588 ألف جنيه .. إحباط تهريب 28 هاتف محمول أخفاها راكب فى ملابسه عبر مطار برج العرب (صور)