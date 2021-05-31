شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «زراعة عين شمس»: الفطر الأسود لا ينتشر إلا في وجود الكوارث والحرارة العالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الفطر الأسود موجود في كل بقاع العالم وينتشر في درجات الحرارة العالية أو في المناطق الحارة وشبه الحارة.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الفطر الأسود يتراكم على الركائز المتحللة أو منتجات متعفنة، مؤكدا أن الفطر الأسود لا يظهر أو ينتشر في صورة مرضية إلا في وجود الكوارث، يصيب أصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التي من شأنها أن تضعف المناعة.

وشدد على أن الأطفال الذين لا يلتزمون بنظام غذائي صحي يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، وأوضح أن عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود على مستوى العالم 900 حالة فقط، حيث أنه كان يتم التشخيص بعد الوفاة لصعوبته قبل الوفاة.