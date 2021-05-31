شكرا لقرائتكم خبر عن البلوجر محمد طاهر: «الاختيار2» و«لعبة نيوتن» على رأس الأفضل في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البلوجر محمد طاهر، إن مسلسل «الاختيار 2» هو الأفضل في هذا الموسم رغم أن هذه النوعية من الأعمال الوطنية تُعد مغامرة كبيرة، ولكن المخرج بيتر ميمي نجح في الجمع بين المشاهد الوثائقية والدراما القريبة من المشاهد؛ خاصة وأنها عاصرت نقطة هامة من حياة المصريين في ثورة 25 يناير، فالعمل يتناول فترة تاريخية قريبة جدا، وتم تقديمها بشكل رائع ومليء بالمشاعر.

وأضاف «طاهر»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفنانة الكبيرة منى زكي قدمت أداء متميزا جدا في مسلسل «لعبة نيوتن»، وتفاعلت مع الشخصية التي تقدمها بشكل يعكس توحدها مع كل التفاصيل، مشيرًا إلى أنه يتميز مسلسل «لعبة نيوتن» يتميز بوجود أفكار جديدة وجودة مستوى الكتابة وأداء النجوم وفي مقدمتهم منى زكي رائعان.

وتابع: «مسلسل»خلي بالك من زيزي«قائم على قصة إنسانية جميلة ويكشف الفرق بين الزواج التقليدي والزواج عن حب»، وكذلك وجود مسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان العظيم يحيى الفخراني؛ بالإضافة إلى المسلسل الخامس «مداح القمر»؛ والذي أدى الفنان حمادة هلال فيه دور مفاجأة للجميع بأداء سهل وسلس للجميع دخل القلوب.