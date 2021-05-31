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الهلال الأحمر يدشن قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الهلال الأحمر المصري، اليوم، أعمال القافلة الطبية المجانية بالوادي الجديد، وقال محمد منير العديسى، مدير عام التضامن الاجتماعي في الوادى الجديد، إن القافلة تستمر أربعة أيام في أماكن متفرقة، وتضم تخصصات طبية في الرمد، والنساء، والأطفال، والعظام، مشيرا إلى تقديم كافة التيسيرات والخدمات لفريق الهلال الأحمر وفريق الأطباء والمتطوعين خلال فترة عمل القافلة الطبية.

أكد أن القافلة تعمل في يومها الأول بمدينة الخارجة في اليوم الثاني تعمل بالوحدة الاجتماعية بصنعاء وستغطي أيضا القرى المجاورة ثم ستتوجه القافلة إلى مدينة باريس يومين الأربعاء والخميس، موضحا أن القافلة تشمل خدمة الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى حملات توعية للمواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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