شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر : انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر عن بداية امتحانات الشهادة الإعدادية العامة غدا الثلاثاء الأول من يونيو وتستمر حتى الاثنين السابع من يونيو حيث يؤدى 18 ألف طالب الامتحان في 145 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكداً تعقيم جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل اعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب، مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأكد التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل أوراق الأسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما أشار إلى أن مديرية التربية والتعليم اتخذت إجراءات خاصة بتطبيق التباعد الاجتماعى بين مقدرى الدراجات للمحافظة والمعلمين، مؤكدا أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.