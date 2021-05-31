شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك أكثر من ٨٠٠٠ مشروع جاهز للتنفيذ في قرى المرحلة الأولي من مبادرة تطوير الريف المصري في ٢٠ محافظة وستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، مشددا على أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستحدث تغييرا شاملا في قرى الريف المصري حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولي منها أكثر من ٢٥٠ مليار جنيه.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية خلال تفقده لعدد من مشروعات الصرف الصحي والتعليم والغاز الطبيعي وتأهيل وتبطين الترع بقري مبادرة «حياة كريمة» التابعة لمدنية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ووجه الوزير بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وإزالة أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد شعراوي على اللقاءات الدورية التي يعقدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة لمتابعة تنفيذ المشروعات .

واستمع شعراوي والمحافظ إلى شرح خلال الجولة التفقدية من القائمين على تنفيذ المشروعات بالقري المستهدفة حيث تم تفقد أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية ورفع كفاءة وحدتي التضامن الاجتماعي وطب الأسرة للتوافق مع مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات حوالي ٥٥٠ مليون جنيه .

من جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان إن نصيب محافظة القليوبية من المبادرة الرئاسية جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وتطوير 36 قرية و148 عزبة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.