شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بـ«البحوث الإسلامية» تشرح مكانة المرأة في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إن مكانة المرأة في الإسلام عظيمة جدا، مشيرة إلى أن الإسلام جاء على مجتمع جاهل والمرأة كانت ليس لها أي قيمة وكانت سلعة وميراث وكانوا ليس لهم أي قيمة تُذكر قبل الإسلام.

وأضافت «شاهين»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرأة كانت موجودة قبل الإسلام لمتعة وخدمة الرجل فقط؛ وكانت سلعة تباع وتشترى، إلى أن أنزل الله عز وجل من فوق سبع سموات قرآن كريم يُتلى إلى قيام الساعة في حق المرأة وحتى قسم لهن الله ما قسم؛ بمعنى جعل للمرأة نصيب في الميراث، وجعل لها حق مفروض في المهر عند الزواج.

وتابعت: «جعل الله عز وجل للمرأة حق في الوصية وحق في النفقة وحق في العمل وأن تتكسب وكرمها حتى جعل المجتمعات تنتبه إلى المرأة بأنها شيء ثمين لا بد وأن تتغير النظرة الدارجة عنها؛ ولا بد أن تُكرم»، مشيرةً إلى أنه في عهد الرسول الكريم كانت هناك مبايعة للرجال والنساء أيضًا خاصة في مبايعة العقبة الأولى والثانية وكانت فيها مبايعة للرجال والنساء وكذلك مبايعة المدينة وكان من يهيئ الأمر للرسول في المدينة سيدات.