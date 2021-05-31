شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«السيادة السوداني» يؤكد أزلية ومتانة العلاقات الثنائية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على مواقف مصر ودعمها المتواصل للسودان في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيدا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي.

وأكد إدريس، خلال لقائه سفير مصر بالخرطوم بالخرطوم حسام عيسى، بالقصر الجمهوري اليوم، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية، وحرص البلدين على دعمها وتطويرها.

من جانبه، أوضح عيسي أن اللقاء تطرق للمشروعات المهمة المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات النقل والبنى التحتية والزراعة والتجارة والصناعة، مؤكدا حرص مصر على المضي قدما لتنفيذها والدفع بها من أجل الوصول لمرحلة التكامل التام وفتح آفاق جديدة، واستغلال كافة الفرص المتاحة لترقية وتطوير العلاقات بين مصر والسودان.

وأكد عيسى الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به مصر لدعم تنفيذ استحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان وحرصها الدائم على استقراره وسلامة وحماية أهداف ثورته المجيدة.