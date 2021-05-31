شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 31 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم الاثنين، 31 مايو 2021، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية متأثرا بإرتفاع الأسعار عالميا بعد عودة التداول عليه في البورصات العالمية في أول يوم عمل بعد الإجازة الاسبوعية .
وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الاثنين، 952.5 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 817 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 701 جنيه، والجنيه الذهب 6535 جنيها، وسعر الأونصة 29101 جنيه .
واتجه سعر الذهب عالميا للصعود منذ بداية التداول بالبورصات والأسواق العالمية بعد عودتها من الإجازة الأسبوعية، ووواصلت الارتفاع على مدار اليوم مسجلة أكبر قفزة شهرية له منذ يوليو 2020 بفضل تراجع الدولار، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% وارتفعت الاسعار الفورية وحققت مكاسب بحوالى 7.9% .
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الاثنين، 841.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،906.52 $ .
«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء اليوم االاثنين 31 مايو 2021 بمحال الصاغة في مصر :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|952.5 إلى 954
|عيار 22
|853 إلى 855
|عيار 21
|816 إلى 818
|عيار 18
|670 إلى 701
|عيار 14
|543 إلى 545
|عيار 12
|465 إلى 467
|الاونصة
|29100 إلى 29104
|الجنيه الذهب
|6537 إلى 6541
|الكيلو
|
952500 إلى 954000
متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 31 مايو 2021
|م
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|962.08 جنيه
|61.30 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|881.91 جنيه
|56.19 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|841.82 جنيه
|53.63 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|721.56 جنيه
|45.97 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|561.22 جنيه
|35.76 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|481.04 جنيه
|30.65 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|400.87 جنيه
|25.54 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط )
|6،734.59 جنيه
|429.07 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|29،924.17 جنيه
|1،906.52 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط )
|96،208.43 جنيه
|6،129.60 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|962،084.26 جنيه
|61،296.04 $
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