شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 31 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم الاثنين، 31 مايو 2021، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية متأثرا بإرتفاع الأسعار عالميا بعد عودة التداول عليه في البورصات العالمية في أول يوم عمل بعد الإجازة الاسبوعية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراط، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الاثنين، 952.5 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 817 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 701 جنيه، والجنيه الذهب 6535 جنيها، وسعر الأونصة 29101 جنيه .

واتجه سعر الذهب عالميا للصعود منذ بداية التداول بالبورصات والأسواق العالمية بعد عودتها من الإجازة الأسبوعية، ووواصلت الارتفاع على مدار اليوم مسجلة أكبر قفزة شهرية له منذ يوليو 2020 بفضل تراجع الدولار، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% وارتفعت الاسعار الفورية وحققت مكاسب بحوالى 7.9% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الاثنين، 841.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،906.52 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء اليوم االاثنين 31 مايو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 952.5 إلى 954 عيار 22 853 إلى 855 عيار 21 816 إلى 818 عيار 18 670 إلى 701 عيار 14 543 إلى 545 عيار 12 465 إلى 467 الاونصة 29100 إلى 29104 الجنيه الذهب 6537 إلى 6541 الكيلو 952500 إلى 954000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 31 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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