شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا جنيه تكلفة تجهيز أول استديو إذاعي بـ «إعلام سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، التركيبات النهائية لأجهزة استديو الإذاعة الخاص بقسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة بصدد افتتاح أول استديو إذاعي متخصص لقسم الإعلام بكلية الآداب، وهو يعد نقلة نوعية للتدريب العملي لطلاب القسم، حيث سيساهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل محترف، مشيراً إلى أن الاستديو تم تجهيزه بأعلى التقنيات الفنية من كبرى الشركات العالمية والتي بلغت تكلفتها ٢ مليون جنيه، موجهاً بأهمية استغلال الإمكانيات الفنية الكبيرة للاستديو، وذلك من خلال إطلاق قنوات تعليمية عبر اليوتيوب لخدمة طلاب مختلف الكليات، وتسجيل المحاضرات وبثها إلكترونياً تطبيقاََ لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة، أن رئيس الجامعة تفقد التركيبات والديكورات النهائية للاستديو المقام على مساحة ٨٣ متر مربع، والذي يشمل ثلاث غرف الأولى: استديو التليفزيون، والثانية: الإذاعة وكنترول التليفزيون، والثالثة: غرفة التحكم، لافتة إلى أن رئيس الجامعة توجه خلال الجولة إلى القاعة الملحقة بالاستديو المخصصة لتدريب ممثلي المجتمع الأكاديمي من المتخصصين والراغبين في تنمية مهاراتهم في هذا المجال، كما وجه بتخصيص غرفة ملحقة لتكون استراحة ضيوف الاستديو، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع الشركة الموردة للأجهزة لمدة عام وذلك لمتابعة عملية التشغيل والصيانة والتديب على استخدام تقنيات الأستديو.