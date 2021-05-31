شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 636 مصابًا من فيروس كورونا بسوهاج خلال الأسبوع المنقضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن تعافي 636 مصابًا بفيروس «كورونا» بمستشفيات المحافظة والعزل المنزلي خلال الأسبوع المنقضي.

وأشادت وكيل صحة سوهاج- في بيان الاثنين- بمجهودات الأطقم الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة، كما أشادت بالدعم النفسي والتأييد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات من جانب المواطنين والمتعافين، والإشادة بهم وبما يقدموه من مجهودات كبيرة تجاه المرضى.

وحثّت الدكتورة كريمة حامد، المواطنين على ضرورة التسجيل لأخذ اللقاح، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال، وتم تطعيم أكثر من 40 ألف مواطن، وأن هناك 14 مركزًا يقدم خدمات أخذ اللقاح بجميع مراكز المحافظة، كما حثتهم على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامتهم والحفاظ على الاستمرار في انخفاض أعداد المصابين.