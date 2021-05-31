شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول جراحة قلب مفتوح بـ «تأمين بنها» النموذجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب بمستشفى التأمين الصحي ببنها، في إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى، حيث قام الفريق الطبي بتغيير للصمام الميترالي بالقلب وتصليح للصمام الميترالي، وذلك استمرارا لتطوير وتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة بالمستشفى.

تم استقبال الحالة بالمستشفى وبعد عمل الفحوص المعملية والأشعات تبين أن الحالة تعاني من ضيق شديد وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي بالقلب، وعليه تم تجهيز الحالة وعمل الجراحة لها .

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع القليوبية، وإشراف الدكتور صفوت سلطان مدير عام المستشفى، والدكتور عماد تبع نائب مدير المستشفى.

وقام الفريق الطبي بتغيير للصمام الميترالي بالقلب وتصليح للصمام الميترالي، برئاسة الدكتور يسري السعيد أستاذ جراحة القلب بمعاونة د معتز الشحات، د باسم مفرح، د أحمد صبحى أساتذة مساعدين جراحة القلب، د محمد حامد إستشارى التخدير جهاز القلب الصناعى أحمد يوسف، وفريق التمريض مس صباح سعيد مديرة التمريض، مس فاطمة فتحى، مس بدرية الطوخى والخدمات المعاونة، وتم خروج الحالة إلى قسم رعاية القلب للمتابعة الطبية.