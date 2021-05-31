شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 جنيه مكافأة لجميع العاملين بدار الكتب والوثائق القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت اللجنة النقابية لدار الكتب والوثائق الشكر للدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على موافقتها واعتمادها لمبلغ 1300 حنيه كمكافأة لجميع العاملين على انجازات العمل خلال الفترة السابقة.

كانت الدار قد شاركت مؤخرا في العديد من معارض الكتب والفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة، فضلا عن اطلاق مسابقة ثقافية الكترونية خلال شهر رمضان.