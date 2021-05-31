شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوزير الزراعة لمنافذ الوزارة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، منافذ بيع السلع التابعة للوزارة، بالدقي، للاطمئنان على سير العمل، وسبل الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين والجمهور.

وأكد وزير الزراعة على أهمية مراعاة عناصر الجودة والاسعار المخفضة للسلع والمنتجات التي يتم طرحها بمنافذ الوزارة، فضلا عن توافر كافة السلع والمنتجات الاساسية، باسعار تقل عن مثيلاتها في الاسواق، وذلك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.