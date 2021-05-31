شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع مخلفات هدم العشوائيات شمال الحرفيين لإنشاء أسواق ومساكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة رفع مخلفات الهدم بمنطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر، وذلك بعد إخلاء العقارات ونقل السكان لوحدات مفروشة بالأسمرات، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، ومن المقرر أن تستكمل المحافظة باقى السكان بعد تجهيز الوحدات البديلة.

وفى السياق تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، يرافقه اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر، أرض شمال الحرفيين ومنطقة الشهبة بحى منشأة ناصر، لمتابعة أعمال رفع المخلفات، تمهيدًا لإنشاء أسواق ومساكن عليها.

وكانت محافظة القاهرة أكدت أنه من المقرر إنشاء مشروع سكنى يضم 3500 وحدة سكنية بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التى تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وكذلك تهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.

وينفذ المشروع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتم تهذيب هضبة جنوب الحرفيين ورفع مخلفات الهدم، كما تم إعداد تصاميم لأعمال التهذيب ويتم تنفيذها من شركة المقاولين العرب.

ومنطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة وتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.