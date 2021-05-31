شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 900 أسرة من بطن البقرة بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال نقل سكان منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات سكنية مفروشة بحى الأسمرات ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.



وأشرف كل من المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، على أعمال النقل والتسكين، حيث تم إخلاء 262 عقارا حتى الآن وتسكين المستحقين بحى الأسمرات ليبلغ عدد من تم تسكينهم 900 أسرة تقريبا، وجارى الإنتهاء من إزالة المنطقة بالكامل وتوفير المساكن الأدمية لقاطنيها.

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات و يتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقار تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

وتأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) .











