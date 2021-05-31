شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل 25 ألف راكب على متن 234 رحلة سفر ووصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 116 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14113 راكبا، كما يغادر المطار 118 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11458 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.