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محافظ الجيزة يتفقد حريق مخزن إشغالات حى الهرم ويشكل لجنة لمعرفة الأسباب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات السيطرة علي حريق نشب منذ قليل بأحد مخازن الإشغالات التابعة لحي الهرم والكائن بمنطقة الصفا والمروة، وذلك للوقوف على أسباب الحريق والتلفيات، ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا علي السلامهةالعامة.

وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو 12 سيارة إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق بدون وقوع اي اصابات للعاملين بالمخزن أو للمواطنين.

 ووجه محافظ الجيزة بسرعة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وحصر جميع التلفيات التي لحقت بالمخزن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك موجها رئيس حي الهرم بضرورة تواجد الخدمات الأمنية بالمخزن على مدار اليوم .


رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي الهرم وعدد من القيادات الأمنية .

 

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حريق مخزن إشغالات حي الهرم 

 

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محافظ الجيزة يتفقد حريق مخزن إشغالات حى الهرم

 

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محافظ الجيزة يتفقد حريق مخزن إشغالات حى الهرم

 

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محافظ الجيزة يتفقد حريق مخزن إشغالات حى الهرم

 

 

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محافظ الجيزة يتفقد حريق مخزن إشغالات حى الهرم

 

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محافظ الجيزة يتفقد حريق مخزن إشغالات حى الهرم
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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