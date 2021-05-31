شكرا لقرائتكم خبر عن رعية ميانمار تُكرم رئيس الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت رعية ميانمار احتفالا لتكريم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى تقديرًا لرعايته لخدمة شعب ميانمار فى مصر والتى تتعبد داخل الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وذلك فى حضور زوجته السيدة نانسى مرقس.

وقال رئيس الأساقفة فى الاحتفال "سعداء بوجودكم فى وسطنا فى الكنيسة الأسقفية"، وأضافت إحدى الحاضرات: " "لقد تركنا أسرنا في ميانمار لكن أنت كنت الأب والراعى لنا هنا فى مصر" إذ تعود المطران منير إقامة خدمة الشركة المقدسة لأبناء شعب ميانمار بالكاتدرائية بالزمالك.

وقضى رئيس الأساقفة الدكتور منير حنا أنيس 42 سنة فى خدمة الكنيسة الأسقفية من ضمنهم 21 سنة عملهم كمدير لمستشفى هرمل التذكارى بمنوف بمدينة المنوفية منذ سنة 1980 وذلك بعد تخرجه من كلية طب القصر العينى عام 1974 ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى طب المناطق الحارة، كما درس الأمراض الباطنية و مناظير الجهاز الهضمى فى الكلية الملكية للدراسات العليا بلندن ثم بعد ذلك دراسته لعلم اللاهوت من جامعة مور بسيدنى، استراليا قبل رسامته مطراناً للأبروشية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى عام 2000. تم تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية عام 2020 وحصل على الدكتوراه الفخرية فى اللاهوت من جامعة ويكلف بتورنتو عام 2020.