شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار فى مصر القديمة.. والحى يخليه لتسكين الأهالى بأماكن بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حى مصر القديمة انهيارا جزئيا بالعقار رقم 1حارة صالح موسى المتفرع من شارع القمن، دون إصابات، وعلى الفور انتقل اللواء خالد شحاته، رئيس حى مصر القديمة، لموقع العقار لاتخاذ اللازم تجاه تأمين السكان وتأمين الجيران والمارة والوقوف على مدى السلامة الإنشائية والخطورة التى يشكلها العقار.

وأكد الحى، أن العقار المذكور صدر له قرار تنظيم يقضى بالهدم لسطح الأرض رقم 48 لسنه 2018 ولم يستجيبوا ملاك العقار لهذا القرار وبناء عليه حرر لهم محضر امتناع عن تنفيذ القرار محضر رقم 18 لسنه 2019.

وتم مقابلة شاغلين العقار وأكدوا انهم يقيمون لدى ذويهم حيث انهم رفضوا حينها الإقامة بالأماكن الموفرة لهم من قبل المحافظة عن طريق التضامن الاجتماعى، وسيتم تنفيذ قرار الإخلاء حتى يتم تسكينهم.

وفى سياق أخر شنت أجهزة حى مصر القديمة جنوب القاهرة، برئاسة اللواء خالد شحاتة، حملة مكبرة لرفع المخالفات وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن غلق 5 كافيهات مخالفة ورفع ومصادرة 66 شيشة، وتم ايداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة أسفرت عن غلق سنتر تعليمى مخالف للقانون فى شارع قايتباى - المنيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.