شكرا لقرائتكم خبر عن حى المطرية يعلن أسماء المستحقين لتعويضات محور عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال توسعة مسار محور عدلى منصور "محور مسطرد"، وصرف تعويضات السكان بعد تقييمات لجان التسعير للوحدات السكنية قبل هدمها، وذلك فى إطار أعمال التطوير الجارية في نطاق حى المطرية، وفتح محاور وربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنه إلى ميدان رنين .



عمليات الإزالة

وأعلن حى المطرية عن أسماء السكان أصحاب التعويضات بشارع المطراوى، وأنه سيتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بالسكان.

وتابع اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية أعمال إزالة العقارات بشارع المشروع بعد استكمال الأوراق الخاصة بأصحاب العقار واستلام الملاك المبالغ المالية المستحقة لهم وايداعها الحسابات البنكية الخاصة بهم .



جانب من عمليات الإزالة

وأكدت محافظة القاهرة، أنها رصدت 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.

يذكر أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة.



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