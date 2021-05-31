شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات إغلاق وتصفية قلعة «الحديد والصلب» بسبب الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، الأثنين، إجراءات إغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان، في ضوء تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي عُقدت يوم 11 يناير 2021، بشأن تصفية الشركة نتيجة الخسائر التي لحقت بها، والتى تُقدر بنحو 7 مليارات جنيه، لتكون هذه الخطوة فصل النهاية لقلعة الحديد والصلب في مصر التي تم تأسيسها عام ١٩٥٤.

وأكد خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه يجرى حاليًا التفاوض مع وزارتى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة بشأن صرف التعويضات الخاصة للعاملين بالشركة، البالغ عددهم 6200 عامل، وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة لتصفية الشركات، متوقعًا، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم التوصل إلى الاتفاق النهائى بخصوص مستحقات العاملين المالية وجدول تسلمها، خلال الأسبوع الجارى على أقصى تقدير.

وأوضح أن مفاوضات مستحقات العاملين ستتضمن رصيد الإجازات، وصندوق الزمالة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات للتوصل إلى اتفاق داخل النقابة، وهو ما ستتم مناقشته مع الوزارة، اليوم.

وفيما يتعلق بعمليات تصفية الشركة، قال «الفقى» إن إجراءات التصفية تتم وفقًا للجدول المحدد من جانب إدارة الشركة، وإن العمال سيتم انقطاع صلتهم بالشركة بعد تسلم مستحقاتهم كاملة، ويتولى المُصفِّى إدارة أصول الشركة، ورَدّ مستحقات الدولة والشركاء والمساهمين فيها. وكانت الشركة قد أعلنت عن الجدول الزمنى لتعيين المُصفِّى أو المُصفِّين للشركة، وموعد الانتهاء من أعمال التصفية.

وقالت، في بيانها للبورصة، إنه من المتوقع إنهاء أعمال المُصفِّى والانتهاء من أعمال التصفية خلال عامين من تاريخ التأشير بالتصفية بالسجل التجارى. وأعلنت البورصة، الأحد، بدء التداول بعد تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية أفقيًا إلى شركتين، هما شركة الحديد والصلب المصرية «شركة قاسمة»، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «شركة منقسمة».