شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع ترميم قصر محمد علي: إعادة المواقع الأثرية للحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، أن ما تقوم به الدولة حاليًا من تنفيذ مشروعات عديدة لترميم ورفع كفاءة عدد كبير من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هذه المواقع إلى رونقها الحضاري كي تتسنى إعادة وضعها على قائمة المزارات السياحية والتاريخية في أقرب وقت ممكن.

واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده مشروع ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا الخيمة، إلى شرح من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، الذي قال إن القصر يقع على مساحة 26 فدانًا، ويضم مبنى كشك الجبلاية، الذي يتخذ شكل المستطيل ويتكون من طابق واحد، ومبنى قصر الفسقية، وأشرف على التنفيذ مُشيّد عمائره المهندس المعمارى ذوالفقار كتخدا.

وأشار «العنانى» إلى أنه تم الانتهاء من ترميم مبنى كشك الجبلاية، الذي تصل مساحته إلى 250 مترًا، وشملت أعمال التوثيق المساحى والمعمارى والفوتوغرافى للمبنى قبل وأثناء وبعد الترميم، إضافة إلى ترميم ومعالجة وتنظيف رخام الأرضيات، كما تم الانتهاء من عمل خوازيق لتحافظ على استقرار حركة المبنى إنشائيًا، والانتهاء من أعمال زراعات وأرضيات حجرية والسلالم المؤدية إلى الكشك.

ونوه الوزير بأنه جارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من ترميم مبنى قصر الفسقية، بنسبة تنفيذ 93%، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع الفوتوغرافى والمعمارى والمساحى للقصر بالكامل، وترميم الرخام للأرضيات والحوائط الرخامية، إضافة إلى الانتهاء من رفع

كفاءة البحيرة.

ولفت «العنانى» إلى الانتهاء من إعادة تركيب المجرى الرخامي، وكذلك أعمال ترميم الزخارف الملونة بالدهانات الزيتية، بعد التوصل إلى الرسومات الأصلية المتواجدة بأروقة القصر، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بدهانات الحوائط بعد التوصل إلى الألوان الأثرية الأصلية للحوائط.

وفيما يتعلق بالجمالون الخشبى، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من معالجة الأخشاب وتغيير المتهالك منها، كما تم الانتهاء من الترميم والتدعيم الإنشائى للقباب والحنايا والأروقة لأسقف القصر.