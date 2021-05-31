شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وكيل صحة سوهاج من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن تعافى الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وشفائها من الإصابة بفيروس «كورونا» وخروجها اليوم من عزل مستشفى سوهاج العام.



وقالت المديرية- في بيان لمركزها الإعلامى- إنه جرى عزل الدكتورة كريمة بمستشفى سوهاج العام يوم السبت 22 مايو بعد التأكد من إصابتها بفيروس «كورونا»، وخضعت لبروتوكول العلاج المتبع والمقرر من وزارة الصحة حتي تمام شفاؤها وخروجها اليوم من المستشفى.



ومن جانبها أشادت الدكتورة كريمة حامد، بأبطال الجيش الأبيض بعزل مستشفي سوهاج العام على مجهوداتهم وتضحياتهم لخدمة المرضي، والتي رأتها عن قرب أثناء فترة تلقيها العلاج بعزل المستشفى، مؤكدة أن الفرق الطبية لا تدخر جهدا وتقدم كل نفيس وغالي من أجل المرضى.