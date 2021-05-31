شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يرفض رسوم «السجائر» لصالح «صندوق الطوارئ الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الطبية، وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، اتخاذ اللازم وفقًا للمادة 249 من الدستور.

وشهدت الجلسة تباينًا فى الآراء حول مشروع القانون، ورأى الأعضاء الرافضون تضاربًا فى الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، فيما رأى المؤيدون أن الصندوق يقدم آليات لتسريع مواجهة الأزمات الصحية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، أهمية المشروع المقدم من الحكومة، موضحًا أنه يواجه الأزمات الطارئة. وأعلن حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه جاء فى وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.

وأعلن سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، رفضه القانون، قائلا: «هذه مهمة وزارة الصحة، والأمر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة وليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية». وأيد الرفض محمد السباعى، المتحدث الإعلامى باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس، وقال إن القانون يعكس تضاربًا بين اختصاصات الصحة والصندوق.

فيما رفض المجلس مقترح النائب أبوالنجا مرشدى باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ تُخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية. وطالب النائب ثروت فتح الباب بتفعيل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى.