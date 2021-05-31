شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: «نخجل أمام الله من الأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عبر تدوينه منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» عما يحدث لأطفال كثيرين من معيشتهم في ظروف غير إنسانية أو يتم استغلالهم واستعبادهم .

وقال في بابا الفاتيكان في التغريدة: «في هذا العالم الذي طور التقنيات الأكثر تطورا، لايزال هناك للأسف العديد من الأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنساية، ويتم استغلالهم وإساءة معاملتهم، واستعبادهم، ونحن نخجل من هذا كله أمام الله».